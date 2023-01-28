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Испания

Сегодня, 08:06

Хави: «Если мы не победим «Жирону», это будет катастрофой»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата Испании против «Жироны».

«По сравнению с предыдущим сезоном мы находимся в отличном положении — лидерство в ла лиге, выход в полуфинал Кубка Испании и победа в Суперкубке. Прекрасный период. Это «Барселона», и мы должны победить «Жирону». Если не победим, это будет катастрофой. Так что давайте наслаждаться нашим текущим положением до начала игры», — приводит слова Хави YouTube-канал «Барселоны».

Сине-гранатовые возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 44 очка за 17 матчей.

Встреча «Жирона» — «Барселона» состоится сегодня, 28 января, начало — 18.15 мск.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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26%

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1.82

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15%

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18%

1.86

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Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Жирона
0
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