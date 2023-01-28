Хави: «Если мы не победим «Жирону», это будет катастрофой»

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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата Испании против «Жироны».
«По сравнению с предыдущим сезоном мы находимся в отличном положении — лидерство в ла лиге, выход в полуфинал Кубка Испании и победа в Суперкубке. Прекрасный период. Это «Барселона», и мы должны победить «Жирону». Если не победим, это будет катастрофой. Так что давайте наслаждаться нашим текущим положением до начала игры», — приводит слова Хави YouTube-канал «Барселоны».
Сине-гранатовые возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 44 очка за 17 матчей.
Встреча «Жирона» — «Барселона» состоится сегодня, 28 января, начало — 18.15 мск.
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