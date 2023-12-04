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Испания

Сегодня, 03:42

Хави — о победе над «Атлетико»: «Возможно, мы увидели лучший матч «Барселоны» в сезоне»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:0).

«Барса» сегодня играла очень хорошо. «Атлетико» надавил во втором тайме, но, возможно, мы увидели лучший, самый полноценный матч «Барсы» в сезоне. Я видел, как Феликс работает, отбирает мячи, хорошо выбирает позицию, взаимодействует с Канселу. Я вижу его счастливым, активным, довольным. Я сказал ему сохранять спокойствие, потому что дополнительная мотивация подстегивает, и есть вероятность перейти черту. Он играл очень умно.

Вопрос подписания Жоау скорее к директорам, но мы им довольны, очень довольны. Он хорошо выступает и работает. Ноль проблем в раздевалке, он наш джокер, еще больше сплотил команду. Рад видеть его в команде», — приводит слова Хави Marca.

Феликс забил гол на 28-й минуте. Форвард отпраздновал свой гол перед трибунами.

После этого матча «Барселона» с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Атлетико» с 31 очком — на четвертой строчке.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Атлетико
ФК Барселона
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