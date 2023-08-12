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Испания

12 августа, 22:52

Игроки «Реала» вышли на матч с «Атлетиком» в футболках со словами поддержки травмированному Куртуа

Алина Савинова
ФК «Реал».
Фото AFP
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Футболисты «Реала» вышли на матч с «Атлетиком» в рамках 1-го тура чемпионата Испании в футболках в поддержку вратаря команды Тибо Куртуа.

Игроки вышли на поле в майках с надписью: «Много сил, Тибо!».

31-летний голкипер получил повреждение на тренировке команды. У него диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Матч «Реал» — «Атлетик» проходит 12 августа на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и начался в 22.30 по московскому времени. Встречу обслуживает команда арбитра Хесуса Хиль Мансано.

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