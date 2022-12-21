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Испания

Сегодня, 10:45

Иньеста не исключил возможность стать помощником Хави в «Барселоне»

Виктория Кравченко
Андрес Иньеста.
Фото AFP
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Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста порассуждал на тему своего возвращения в каталонскую команду на роль тренера.

«Могу ли я вернуться и стать ассистентом Хави? Давайте посмотрим. Не думаю, что это невозможно, но будет очень сложно из-за некоторых нюансов, включая тайминг. Мне хочется, чтобы «Барселона» снова побеждала. Но я надеюсь, что однажды я смогу вернуться на какую-то должность», — заявил Иньеста в интервью Sport.

На данный момент Иньеста играет в Японии за «Виссел Кобе». Его контракт с клубом истекает 31 января 2024 года.

Андрес Иньеста
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
0
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