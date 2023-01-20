«Интер» и «Ньюкасл» интересуются Модричем

Полузащитник Лука Модрич может покинуть «Реал» этим летом.

Как сообщает El Nacional, хорватский футболист разочарован мадридским клубом в этом сезоне и у него есть два предложения покинуть «Сантьяго Бернабеу». «Интер» и «Ньюкасл» — команды, которые следят за 37-летним полузащитником и пытаются переманить его из ла лиги.

Модрич играет за «Реал» с 2012 года. Он перешел в команду из «Тоттенхэма». В текущем футболист сыграл за мадридский клуб 22 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал две голевые передачи.

Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.