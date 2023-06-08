Источник: Беллингем прошел медосмотр в «Реале» и подписал контракт до 2029 года

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем прошел медицинское обследование в качестве игрока «Реала», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, английский хавбек подписал контракт с мадридским клубом до 2029 года.

В сезоне-2022/23 Беллингем провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 120 миллионов евро. На счету 19-летнего хавбека 24 матча и 1 гол за сборную Англии.