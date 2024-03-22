Источник: Хаби Алонсо будет тренировать «Байер» до тех пор, пока Анчелотти не покинет «Реал»

22 марта, 17:53
Испанский специалист Хаби Алонсо будет возглавлять «Байер» до тех пор, пока Карло Анчелотти не покинет «Реал», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, 42-летний тренер хочет перейти именно в мадридский клуб. Отмечается, что он рассчитывает занять место Анчелотти в «Реале» сразу после того, как тот оставит должность главного тренера команды.
Действующее соглашение Анчелотти со сливочными, как и контракт Алонсо с «Байером», рассчитано до лета 2026 года.
Алонсо выступал за «Реал» с 2009 по 2014 год. С 2018-го по 2019-й он был тренером юниорской команды мадридского клуба. За карьеру футболиста вместе со сливочными Алонсо стал чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.