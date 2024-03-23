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Испания

23 марта, 16:27

Родриго оценил адаптацию Беллингема в «Реале»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Реала» Родриго Гоэс поделился рассказал, что думает о полузащитнике Джуде Беллингеме. Он считает, что клуб идеально подошел футболисту.

«Его манера игры хорошо вписывается в наш план на матчи в нынешнем году. В прошлом сезоне мы играли так, как всегда умел «Реал». Сейчас состав изменился, что действительно подошло ему и тем качествам, которые он привносит», — цитирует Родриго AS.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» минувшим летом. В этом сезоне 20-летний англичанин провел 31 матч за команду, забив 20 голов и сделал 9 результативных передач.

Джуд Беллингем
ФК Реал
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