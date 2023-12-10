Камавинга назвал Бензема лучшим из тех, с кем он играл

Сегодня, 16:17
Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга назвал Карима Бензема лучшим из тех, с кем он играл. Он также назвал сильнейшего соперника.
— Лучший соперник, против которого играл?
— Бернарду Силва в прошлом сезоне.
— Кто лучший из тех, с кем ты играл?
— Карим Бензема. В тот год, когда я с ним играл, он взял «Золотой мяч».
— Если бы ты мог сыграть с одной легендой, кто бы это был?
— Любой француз назовет Зидана. Так что я выбираю Зидана, — цитирует игрока JD Football.
Летом этого года Бензема покинул «Реал», в котором выступал с 2009 года. На данный момент он играет в саудовском «Аль-Иттихаде».