Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:17

Камавинга назвал Бензема лучшим из тех, с кем он играл

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга назвал Карима Бензема лучшим из тех, с кем он играл. Он также назвал сильнейшего соперника.

— Лучший соперник, против которого играл?

— Бернарду Силва в прошлом сезоне.

— Кто лучший из тех, с кем ты играл?

— Карим Бензема. В тот год, когда я с ним играл, он взял «Золотой мяч».

— Если бы ты мог сыграть с одной легендой, кто бы это был?

— Любой француз назовет Зидана. Так что я выбираю Зидана, — цитирует игрока JD Football.

Летом этого года Бензема покинул «Реал», в котором выступал с 2009 года. На данный момент он играет в саудовском «Аль-Иттихаде».

Зинедин Зидан
Карим Бензема
ФК Реал
Эдуардо Камавинга
0
Читайте также
МОК допустил россиян до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе
Олимпиада в Париже станет испытанием для российских спортсменов. Им надо дать право выбора
Маск потребовал от Зеленского объяснить арест блогера из США Гонсало Лиры
ВС РФ поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ
В Новой Москве немецкая овчарка напала на грудного ребенка в коляске
Соседка назвала возможный мотив открывшей в брянской школе стрельбу девочки
Популярное видео
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в «Севилье»