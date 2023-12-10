Камавинга назвал Бензема лучшим из тех, с кем он играл

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга назвал Карима Бензема лучшим из тех, с кем он играл. Он также назвал сильнейшего соперника.

— Лучший соперник, против которого играл?

— Бернарду Силва в прошлом сезоне.

— Кто лучший из тех, с кем ты играл?

— Карим Бензема. В тот год, когда я с ним играл, он взял «Золотой мяч».

— Если бы ты мог сыграть с одной легендой, кто бы это был?

— Любой француз назовет Зидана. Так что я выбираю Зидана, — цитирует игрока JD Football.

Летом этого года Бензема покинул «Реал», в котором выступал с 2009 года. На данный момент он играет в саудовском «Аль-Иттихаде».