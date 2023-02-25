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Испания

25 февраля, 23:58

Анчелотти: «Гол Альваро — это хорошо для него»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал гол 18-летнего Альваро Родригеса в матче 23-го тура чемпионата Испании в ворота «Атлетико» (1:1).

«Альваро вышел на поле и забил, это очень хорошо для него, ведь это первый его гол на «Бернабеу», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Родригес стал самым молодым игроком, которому удалось забить в мадридском дерби в 21-м веке.

«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги с 52 очками за 23 тура. «Атлетико» располагается на 4-й строчке с 42 очками за 23 встречи.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
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