Кроос: «Если нужно выбрать тренера, который идеально подходит для моей игры, то это Гвардиола»

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Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, какой тренер ему больше всего подходит.
«Гвардиола боролся до последнего дня, чтобы удержать меня в «Баварии». Если нужно выбрать тренера, который идеально подходит для моей игры, то это Гвардиола. Мне действительно понравился год, проведенный с ним, он значительно улучшил меня», — приводит Football Espana слова 32-летнего полузащитника.
Кроос работал с Гвардиолой в сезоне-2013/14, когда играл за мюнхенскую «Баварию». В 2014 году он перешел в «Реал» за 25 миллионов евро.