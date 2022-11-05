Кроос: «Если нужно выбрать тренера, который идеально подходит для моей игры, то это Гвардиола»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, какой тренер ему больше всего подходит.

«Гвардиола боролся до последнего дня, чтобы удержать меня в «Баварии». Если нужно выбрать тренера, который идеально подходит для моей игры, то это Гвардиола. Мне действительно понравился год, проведенный с ним, он значительно улучшил меня», — приводит Football Espana слова 32-летнего полузащитника.

Кроос работал с Гвардиолой в сезоне-2013/14, когда играл за мюнхенскую «Баварию». В 2014 году он перешел в «Реал» за 25 миллионов евро.