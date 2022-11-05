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Кроос: «Если нужно выбрать тренера, который идеально подходит для моей игры, то это Гвардиола»

Алина Савинова
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, какой тренер ему больше всего подходит.

«Гвардиола боролся до последнего дня, чтобы удержать меня в «Баварии». Если нужно выбрать тренера, который идеально подходит для моей игры, то это Гвардиола. Мне действительно понравился год, проведенный с ним, он значительно улучшил меня», — приводит Football Espana слова 32-летнего полузащитника.

Кроос работал с Гвардиолой в сезоне-2013/14, когда играл за мюнхенскую «Баварию». В 2014 году он перешел в «Реал» за 25 миллионов евро.

Источник: https://www.football-espana.net/2022/11/03/toni-kroos-chooses-surprise-option-as-coach-that-best-fits-his-game
Тони Кроос
Хосеп Гвардиола
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