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Победа «Аталанты» — не волшебство, а торжество реальности. «Байер» сломали мускулы и железная дисциплина

«Аталанта» выиграла Лигу Европы и прервала беспроигрышную серию «Байера»
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Футболисты «Аталанты» празднуют победу в Лиге Европы.
Фото Reuters
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Легенда разрушена.
Лига Европы. Финал
22 мая, 22:00. Aviva Stadium (Дублин)
Аталанта
3:0
Байер

Как? Что вообще происходит? Такими вопросами мог задаться любой интересующийся футболом человек, опоздавший к началу трансляции финала Лиги Европы и увидевший счет 2:0 к получасу игры. Подобного точно никто не ожидал — «Байер», явный фаворит, команда-история, чемпион Германии (и много еще приятных эпитетов) «горел» андердогу, на которого и в Бергамо не каждый решился бы поставить. «Горел» по делу — вяло пытался обосноваться на чужой половине поля и прижимался к воротам, допуская большое количество брака.

Футболисты &laquo;Аталанты&raquo; празднуют победу в&nbsp;Лиге Европы. «Аталанта» уничтожила миф о непобедимом «Байере». Миранчук не сыграл в финале Лиги Европы, но это и его трофей

«Чудо футбола в том, что он дарит большие сюрпризы и огромную радость. Это одна из причин, почему я остался в нем после завершения карьеры», — сказал однажды Хаби Алонсо. С радостью у баска в Дублине точно не сложилось, зато сюрприз получил запоминающийся — пожалуй, один из самых неприятных в жизни.

Разгром 0:3 — это сенсация, взрыв мозга. Первое поражение в не ставшем абсолютно легендарном сезоне — и такое! А еще это первый трофей в карьере Джан Пьеро Гасперини, восьмая победа команды с россиянином в финале еврокубка, первый африканский хет-трик в истории еврокубков. В матче «Аталанта» — «Байер» происходили вещи экстраординарные, которые так и тянет отнести в разряд магических. Казалось бы, ну не бывает, чтобы пазлы факторов сложились в такую чудаковатую картину.

Джан Пьеро Гасперини.
Фото Reuters

Но давайте оставим тему с волшебством. Алонсо, если Хогвартс и заканчивал или заключал какую-то сделку с потусторонними силами, то в финале Лиги Европы его чары развеялись — «Байер» возможно победить, разгромить и не оставить шансов. Выдыхаем, это команда из нашей версии реальности. И воплощением этой суровой реальности стал Гасперини.

Именно он создал из не самых ярких и крутых футболистов простой, но эффективно ломающий чужой хребет механизм. «Байер» Алонсо был «Мерседесом» — холеным, с тончайше отрегулированными настройками двигателя и ходовой; «Аталанта» — «буханкой», простой как гвоздь, но безотказно работающей в экстремальных условиях.

Джанлука Скамакка (&laquo;Аталанта&raquo;) и&nbsp;Виктор Бонифейс (&laquo;Байер&raquo;). «Аталанта» разгромила «Байер»! Онлайн-трансляция финала Лиги Европы

Гасперини не просто сломал пару деталей лучшего авто немецкого футбольного концерна — он разобрал его до винтика. Треугольники и розыгрыши на третьего в исполнении леверкузенцев разбивались о крепкие ноги мощных игроков в черно-синем, которые показывали всю эстетику силового позиционного футбола без мяча. Как только шла вертикальная передача, защитник «Аталанты» просто съедал своего игрока на приеме. А когда «Байер» старался выйти из обороны через короткий пас, начинался абсолютно безжалостный прессинг, который становился и лучшим генератором голевых моментов.

Идея ажурности и техничности «Байера» разлетелась о бетонную дисциплину команды из Бергамо. Нет, «Аталанта» вместе с тем прекрасно атаковала и наказывала за любую оплошность, а выступление Лукмана — это просто бенефис актера, вошедшего в образ Роналдо и Анри одновременно. Да и «Байер» — не те неженки, которые любят только владеть мячом; прессинг и дисциплина в обороне им тоже хорошо знакомы. Но именно жесткость, конкретность и надежная простота подарили «Аталанте» первый в истории трофей.

Символ этого матча — даже не Лукман, а Эдерсон, центральный полузащитник, не оформивший результативных действий, но выжегший весь ирландский газон до последней травинки. Антигерой — один из главных молодых проспектов Европы Флориан Вирц, у которого не получилось вообще ничего. Эту дуэль выиграл не талант, а мускулы и напор.

Флориан Вирц.
Фото Global Look Press

Разбирая чудо в Дублине на составляющие, нельзя не отметить и другой факт — «Байер» начал сдавать к концовке сезона. Хаби Алонсо не просто так проводил масштабную ротацию — в последние месяцы леверкузенцы очень часто оказывались на грани окончания победной серии, но всякий раз устраивали спасение-триллер в добавленное время. Для понимания — до января «Байер» оформил один камбэк в концовке (в сентябре с «Баварией»), с января — девять! И это не совпадение. Аспириновые не раз проваливали целые отрезки матчей, но в решающий момент включалась удача, характер и умение дожимать.

Так что вряд ли победу «Аталанты» стоит называть волшебной. Волшебной была серия «Байера» и его отыгрыши на последних минутах. Эта команда точно запомнится надолго. А банда Гасперини — это торжество прагматики, холодного расчета и профессионализма на грани помешательства. Такой букет способен нивелировать любую магию.

ФК Аталанта
ФК Байер
Хаби Алонсо
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