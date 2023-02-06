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Испания

Сегодня, 16:36

Ла лига расследует оскорбления фанатов в адрес Винисиуса в матче с «Мальоркой»

Иван Шитик
Корреспондент
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Испанская ла лига рассмотрит инцидент с расистскими выкриками в адрес нападающего «Реала» Винисиуса по ходу матча 20-го тура чемпионата Испании против «Мальорки» (0:1), сообщает Marca.

Ла лига просит помощи болельщиков, которые находились на стадионе, чтобы собрать больше свидетельств, с помощью которых можно было бы установить личность виновного в этих расистских выкриках.

В январе фанаты «Атлетико» разместили на мосту оскорбительный баннер в адрес «Реала» и повесили фигуру в футболке Винисиуса перед встречей команд в Кубке Испании.

В нынешнем сезоне 22-летний бразилец провел за «Реал» 30 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

Винисиус Жуниор
ФК Мальорка
ФК Реал
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