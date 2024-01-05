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Гол с пенальти на 3-й добавленной минуте принес «Барселоне» победу над «Лас-Пальмасом»

Евгений Козинов
Корреспондент
4 января. Лас-Пальмас — Барселона.
Фото AFP
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«Барселона» обыграла «Лас-Пальмас» в матче 19-го тура чемпионата Испании — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмасе.

Нападающий хозяев Мунир Эль Хаддади, являющийся воспитанником сине-гранатовых, на 12-й минуте открыл счет. Гостям удалось отыграться только после перерыва — Ферран Торрес забил на 55-й минуте. На 1-й добавленной минуте защитник хозяев Дейли Синкгравен получил красную карточку. Полузащитник каталонцев Илкай Гюндоган реализовал пенальти и принес гостям победу.

«Барселона» набрала 41 очко и поднялась на 3-е место в турнирной таблице, опередив «Атлетико» и «Атлетик». «Лас-Пальмас» идет на 10-й строчке — 25 очков.

Испания. Ла Лига. 19-й тур
04 янв, 23:30. Gran Canaria (Лас-Пальмас)
Лас-Пальмас
1:2
Барселона
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Футбол
ФК Барселона
ФК Лас-Пальмас
4
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