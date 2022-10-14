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Испания

Сегодня, 09:10

Линекер объяснил, что поможет «Барселоне» выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Виктория Кравченко

Бывший нападающий сборной Англии поделился мнением о положении каталонской «Барселоны» в группе Лиги чемпионов.

«Не пройти групповой этап — это недопустимая ситуация для «Барселоны», которая поставила много летом для того, чтобы добиться успеха в этом сезоне. Они пока не вылетели из Лиги чемпионов, но им нужно настоящее чудо, чтобы пройти дальше», — приводит слова аналитика Talksport.

За два тура до завершения групповой стадии сине-гранатовые набрали четыре очка и занимают третье место.

ФК Барселона
Гари Линекер
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