Линекер объяснил, что поможет «Барселоне» выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Бывший нападающий сборной Англии поделился мнением о положении каталонской «Барселоны» в группе Лиги чемпионов.

«Не пройти групповой этап — это недопустимая ситуация для «Барселоны», которая поставила много летом для того, чтобы добиться успеха в этом сезоне. Они пока не вылетели из Лиги чемпионов, но им нужно настоящее чудо, чтобы пройти дальше», — приводит слова аналитика Talksport.

За два тура до завершения групповой стадии сине-гранатовые набрали четыре очка и занимают третье место.