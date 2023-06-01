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Испания

Сегодня, 21:22

Луис Энрике высказался об уходе Альбы из «Барселоны»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике высказался об уходе из команды защитника Жорди Альбы.

«Ты всегда выступал на высочайшем уровне и выиграл множество трофеев. Я знаю, что последние сезоны сложились непросто, но мне нравилась твоя игра. Поздравляю с уникальной карьерой и желанию всего наилучшего в будущем», — приводит слова Энрике Marca.

Испанец является воспитанником «Барселоны». Всего провел 458 матчей за каталонцев, забил 27 мячей и отдал 99 голевых передач.

В составе «Барселоны» Альба 6 раз становился чемпионом Испании, 5 раз завоевал Кубок страны и становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-2014/15.

Жорди Альба
Футбол
ФК Барселона
Луис Энрике
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