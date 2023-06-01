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Сегодня, 22:49

Marca: Бензема не покинет «Реал» летом

Виталий Косик
Корреспондент
Карим Бензема.
Фото Reuters
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Нападающий «Реала» Карим Бензема не покинет мадридский клуб в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По информации издания, футболист собирается продолжит выступать за мадридский клуб в следующем сезоне.

Французский форвард чувствует, что у него достаточно сил, чтобы провести отличный сезон, который может стать для него последним.

Также сообщается, что Бензема благодарен Саудовской Аравии за огромный интерес и готов продолжить диалог по завершении следующего сезона.

Ранее француз высказался о своем возможном уходе из «Реала»: «Я все еще здесь. Говорят об уходе только в интернете. А правда — это не интернет».

Он выступает за мадридский клуб с 2009 года. Его контракт рассчитан до конца сезона.

В текущем сезоне 35-летний француз сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 6 результативных передач.

Источник: Marca
Карим Бензема
Футбол
ФК Реал
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