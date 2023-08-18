Гол Морено принес «Вильярреалу» победу над «Мальоркой»

«Вильярреал» в гостях обыграл «Мальорку» в матче 2-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 62-й минуте забил форвард гостей Жерар Морено.

«Вильярреал» одержал первую победу в текущем сезоне. В первом туре команда Кике Сетьена уступила «Бетису» (1:2). «Мальорка» в первом матче сыграла вничью с «Лас-Пальмас» (1:1).