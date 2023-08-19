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Испания

Сегодня, 21:45

Все российские футболисты в истории клуба «Реал Сосьедад»

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Арсен Захарян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Все россияне, которые выступали в составе клуба «Реал Сосьедад».

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского футболиста Арсена Захаряна.

13 августа пресс-служба команды из Сан-Себастьяна сообщила «СЭ», что сделка близка к завершению, а генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что бело-голубые согласовали сделку с «Реал Сосьедад», а игрок в скором времени отправится на медосмотр.

По данным «СЭ», баскский клуб заплатил за 20-летнего россиянина 12 миллионов евро плюс бонусы.

Всего два российских игрока до этого выступали за «Реал Сосьедад». Таким образом, Захарян стал третьим россиянином в составе испанского клуба:

  1. Валерий Карпин. Когда: 1994 — 1996, 2002 — 2005 год. Стоимость перехода: свободный агент (2002), 750 тысяч евро (1994). Статистика: 194 матча и 37 голов.
  2. Дмитрий Хохлов. Когда: 2000 — 2003 год. Стоимость перехода: 1,50 миллиона евро. Статистика: 113 матчей и 15 голов.
  3. Арсен Захарян. Когда: с 2023 года. Стоимость перехода: 12 миллионов евро плюс бонусы.
Футболисты &laquo;Реал Сосьедада&raquo; качают своего тренера Иманола Альгуасиля. Тренер-фанат, ставка на воспитанников и зрелищный футбол. Что ждет Захаряна в «Реал Сосьедад»

Арсен Захарян
Валерий Карпин
Дмитрий Хохлов
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 2 2 0 0 5-1 6
2
 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
3
 Бетис 1 1 0 0 2-1 3
4
 Атлетико 1 1 0 0 3-1 3
5
 Осасуна 1 1 0 0 2-0 3
6
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
7
 Кадис 1 1 0 0 1-0 3
8
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
9
 Р. Сосьедад 2 0 2 0 2-2 2
10
 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
11
 Хетафе 1 0 1 0 0-0 1
12
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
13
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 1-2 1
14
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
15
 Сельта 2 0 1 1 1-3 1
16
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
17
 Алавес 1 0 0 1 0-1 0
18
 Гранада 1 0 0 1 1-3 0
19
 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
20
 Альмерия 2 0 0 2 1-5 0
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.08 20:30
Мальорка – Вильярреал
 0 : 1
18.08 22:30
Валенсия – Лас-Пальмас
 1 : 0
19.08 18:00
Р. Сосьедад – Сельта
 1 : 1
19.08 20:30
Альмерия – Реал
 1 : 3
19.08 22:30
Осасуна – Атлетик
 - : -
20.08 20:00
Жирона – Хетафе
 - : -
20.08 20:30
Барселона – Кадис
 - : -
20.08 22:30
Бетис – Атлетико
 - : -
21.08 20:00
Алавес – Севилья
 - : -
21.08 22:30
Гранада – Р. Вальекано
 - : -
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