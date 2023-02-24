0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 12:44

Марсело: «С приходом Зидана в «Реале» поняли, что могут сражаться с любой командой»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-защитник «Реала» Марсело рассказал, что изменилось в мадридском клубе с приходом французского специалиста Зинедина Зидана.

«Реал» очень изменился с приходом Зидана. После его назначения мы осознали, что можем сражаться против любой команды. Модрич и Рамос всегда говорили, что мы можем выиграть 3 или 4 Лиги чемпионов подряд», — приводит слова Марсело AS.

Зидан возглавлял мадридскую команду с 2016 по 2018 и 2019 по 2021 год. Вместе с «сливочными» француз выиграл три Лиги чемпионов подряд (2016, 2017, 2018).

Зинедин Зидан
Марсело Виейра (Марсело)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
Обсудить
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Возвращение Осьминога. Медведев взял титул в Роттердаме
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Минобороны предупредило об активизации Киевом подготовки к вторжению в Приднестровье
Попытка провокации с флагом Украины на заседании ПАСЕ обернулась курьезом
Зеленский назвал сложной ситуацию на восточном направлении боевых действий
Спасатели приостановили работы на месте крушения вертолета на Сахалине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналдиньо сыграет за команду «Порсинос» в испанской медиалиге

Хави готов к массовой продаже игроков «Барселоны» и обозначил шесть неприкасаемых футболистов