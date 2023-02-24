Марсело: «С приходом Зидана в «Реале» поняли, что могут сражаться с любой командой»

Экс-защитник «Реала» Марсело рассказал, что изменилось в мадридском клубе с приходом французского специалиста Зинедина Зидана.

«Реал» очень изменился с приходом Зидана. После его назначения мы осознали, что можем сражаться против любой команды. Модрич и Рамос всегда говорили, что мы можем выиграть 3 или 4 Лиги чемпионов подряд», — приводит слова Марсело AS.

Зидан возглавлял мадридскую команду с 2016 по 2018 и 2019 по 2021 год. Вместе с «сливочными» француз выиграл три Лиги чемпионов подряд (2016, 2017, 2018).