Мостовой: «Я каждый день разговариваю с «Сельтой», с Сальгадо и с Лопесом»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой объяснил, почему не полетит в Испанию на матч, посвященный 100-летию «Сельты».

«У нас сто лет клубу, мы каждый день разговариваем и с клубом, и с Мичелем Сальгадо, и с Густаво Лопесом. С ними поддерживаем общение. К сожалению, не поеду я из-за обстановки, из-за перелетов, из-за переездов. Мы, скорее всего, сделаем видеосвязь на стадионе. Технологии позволяют, поэтому будет какое-то видеообращение», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

Мостовой играл за «Сельту» с 1996 по 2004 год. Всего он провел 277 матчей в составе испанской команды, в которых отметился 70 голами и 22 результативными передачами.