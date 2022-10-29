Ласо: «Мы довольны исходом после всей проделанной нами работы»

Нападающий «Эспаньола» Хосе Карлос Ласо поделился впечатлениями от игры с «Мальоркой» в рамках 12-го тура чемпионата Испании (1:1).

«Мне немного повезло, но в конце концов мы довольны исходом после всей проделанной нами работы. Нам очень тяжело выигрывать на выезде, поэтому мы довольны этим моментом. Оба тайма мы хотели выиграть, поэтому нормально, что в концовке встречи были напряженные моменты», — приводит Mundo Deportivo слова Ласо.

26-летний нападающий отличился в этом матче забитым голом.

На данный момент «Эспаньол» с 11 очками расположился на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. «Мальорка» набрала в 12 играх 13 очков и занимает 12-е место.