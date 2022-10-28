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Испания

28 октября, 23:56

«Мальорка» и «Эспаньол» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

Алина Савинова
«Мальорка» — «Эспаньол».
Фото ФК «Мальорка»
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«Мальорка» и «Эспаньол» встретились в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Команды сыграли вничью — 1:1.

Счет на 48-й минуте матча открыл нападающий «Мальорки» Ведат Муричи.

В составе «Эспаньола» гол забил форвард Хосе Карлос Ласо.

Защитник хозяев Пабло Маффео и их главный тренер Хавьер Агирре получили по прямой красной карточке и были удалены со скамейки запасных в концовке встрече.

«Мальорка» набрала в 12 играх 13 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эспаньол» с 11 очками расположился на 13-й позиции.

Испания. Лига 1. 12-й тур
28 окт, 22:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
1:1
Эспаньол
Футбол
ФК Мальорка
ФК Эспаньол
0
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