«Мальорка» и «Эспаньол» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

«Мальорка» и «Эспаньол» встретились в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Команды сыграли вничью — 1:1.

Счет на 48-й минуте матча открыл нападающий «Мальорки» Ведат Муричи.

В составе «Эспаньола» гол забил форвард Хосе Карлос Ласо.

Защитник хозяев Пабло Маффео и их главный тренер Хавьер Агирре получили по прямой красной карточке и были удалены со скамейки запасных в концовке встрече.

«Мальорка» набрала в 12 играх 13 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эспаньол» с 11 очками расположился на 13-й позиции.