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Испания

Сегодня, 09:22

Пеллегрини рассказал о настрое «Бетиса» на матч с «Жироной»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от матч с «Жироной» в рамках 18-го тура ла лиги.

«Жирона» переживает важный для себя момент. Нам нужно будет провести серьезный матч в обороне и реализовать имеющиеся у нас шансы в атаке. Дома мы обычно агрессивны и тоже хотим забрать себе мяч», — цитирует Пеллегрини AS.

21 декабря «Бетис» сыграет на своем поле с «Жироной». «Бетис» с 27 очками в 17 матчах занимает седьмое место. «Жирона» является лидером чемпионата Испании.

ФК Бетис
ФК Жирона
Мануэль Пеллегрини
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