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Испания

Сегодня, 10:16

Пике высказался о финансовой ситуации в «Барселоне»: «Клуб сейчас в режиме выживания»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал ситуацию в каталонском клубе. Он считает, что команда в надежных руках, а руководство уже справлялось с экономическими проблемами, которые сейчас испытывают сине-гранатовые.

«Они смелые и знают, что делают. Клуб сейчас не в лучшем состоянии, в режиме выживания. Но в то же время в «Барсе» понимают, что им предстоит завоевывать титулы, соревноваться. А экономически они не совсем конкурентоспособны», — цитирует Пике AS.

36-летний Пике объявил о завершении карьеры в минувшем сезоне. За «Барселону» футболист провел 616 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 результативных передач. Пике является чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании.

Жерар Пике
ФК Барселона
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