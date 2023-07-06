Пике: «Не скучаю по футболу, это пройденный этап»

Бывший защитник сборной Испании и «Барселоны» Жерар Пике рассказал, что не скучает по футболу.

«Я абсолютно не скучаю по футболу. Это пройденный этап, — цитирует As Пике. — Решение уже принято. Оглядываться назад бесполезно. Все прошло очень хорошо, я даже не мечтаю о футболе. Я многое выиграл в клубе своей жизни. Этот этап уже пройден. Сейчас я предпочитаю меньше есть, а не заниматься спортом. Тело не просит физической нагрузки. Так что я предпочитаю меньше есть. Я хорошо себя чувствую. Моя философия — делать то, что мне хочется».

36-летний испанец завершил свою карьеру в конце 2022 года.

Защитник сыграл за сине-гранатовых 616 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 результативных передач.