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Испания

Сегодня, 14:57

Полузащитник «Брайтона» Кайседо мечтает играть за «Реал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо рассказал, что хотел бы играть за «Реал».

«Мне нравится «Реал». Это всегда было моей мечтой — играть за «Реал». Сейчас у меня все получается, так почему бы однажды не перейти в «Реал» и не выиграть Лигу чемпионов? Это моя самая большая мечта», — приводит слова Кайседо журналист Фабрицио Романо.

21-летний эквадорец выступает за «Брайтон» с февраля 2021 года. В текущем сезоне на его счету 28 матчей в АПЛ, один гол и одна результативная передача.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Источник: Фабрицио Романо
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