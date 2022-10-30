Асенсио возобновит переговоры с «Реалом». В клубе высоко оценили готовность игрока выходить со скамейки запасных

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Полузащитник «Реала» Марко Асенсио готов возобновить переговоры с руководством клуба о продлении контракта, сообщает Marca. Они могут пройти во время чемпионата мира в Катаре.
Сообщается, что игрок будет отдавать предпочтение «Реалу» перед другими клубами. В руководстве «сливочных», в свою очередь, высоко оценили готовность хавбека выходить со скамейки запасных.
Действующий контракт Асенсио с «Реалом» истекает летом 2023 года. В текущем сезоне он провел за клуб 12 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования