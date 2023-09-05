Рианчо: «Захаряну нужно побороть страх ошибиться, чтобы заиграть в Испании»

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался об Арсене Захаряне.

«Захаряну надо упорно тренироваться, чтобы закрепиться в стартовом составе «Сосьедад». Арсен должен продолжать работать над своими футбольными навыками, включая технику, физическую форму, тактику и психологию. Еще один важный момент: Захаряну нужно побороть страх совершить ошибку. В ла лиге ценятся игроки, которые не боятся смелых решений и ответственности. Эти навыки помогут ему заиграть в Испании на высоком уровне», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29. За новую команду Захарян дебютировал в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» (0:0). Всего он провел 2 игры в ла лиге.