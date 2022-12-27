Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 15:29

«Реал» хочет вернуть защитника Гарсию из «Райо Вальекано»

Мария Гусева
Telegram Дзен

«Реал» заинтересован в подписании защитника «Райо Вальекано» Франа Гарсии, сообщает Marca.

По данным источника, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти хочет видеть Гарсию в основном составе. 23-летнего испанца уважают в команде. Также Гарсией интересовалась «Севилья».

Гарсия — воспитанник «Реала», он перешел в «Райо Вальекано» в июле 2021 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Гарсия провел за «Райо Вальекано» 15 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Футбол
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
1
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кто и зачем придумал спорт? Разбираемся со старой тайной
Большунов прокомментировал столкновение с Устюговым в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске
Суд приговорил экс-сенатора Арашукова и его отца к пожизненному заключению
«Русская весна» показала кадры уничтожения танков ВСУ в Донбассе
Al Mayadeen назвал визит Зеленского в США сигналом бедствия перед разгромом ВСУ
Глава расстрелянной в Макеевке семьи рассказал детали трагедии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мукоко хочет перейти в «Барселону» бесплатно летом