«Реал» хочет вернуть защитника Гарсию из «Райо Вальекано»

«Реал» заинтересован в подписании защитника «Райо Вальекано» Франа Гарсии, сообщает Marca.

По данным источника, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти хочет видеть Гарсию в основном составе. 23-летнего испанца уважают в команде. Также Гарсией интересовалась «Севилья».

Гарсия — воспитанник «Реала», он перешел в «Райо Вальекано» в июле 2021 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Гарсия провел за «Райо Вальекано» 15 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.