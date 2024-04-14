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«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Реал Сосьедад» и «Альмерия» сыграют 14 апреля в 31 туре ла лиги
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Реал Сосьедад&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Реал Сосьедад» на своем поле примет «Альмерию» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 14 апреля. Игра пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, Испания. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Видеотрансляция поединка «Реал Сосьедад» — «Альмерия» пройдет для всех зрителей с подпиской на онлайн-сервис «Окко». Начало прямого эфира — в 21.40 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния 31-го тура ла лиги в матч-центре «СЭ».

«Реал Сосьедад» с 49 набранными очками располагается на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Альмерия» с 13 очками идет на последней, 20-й строчке ла лиги.

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Футбол
ФК Альмерия
ФК Реал Сосьедад
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