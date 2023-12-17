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Сегодня, 17:00

«Реал Сосьедад» — «Бетис»: смотреть трансляцию матча испанской ла лиги в прямом эфире

Трансляция игры ла лиги «Реал Сосьедад» — «Бетис» на «Окко Спорт» начнется в 17.45
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Арсен Захарян.
Арсен Захарян.
Фото AFP
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17 декабря «Реал Сосьедад» дома на своем стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне встретится в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу с «Бетисом». Игра начнется в 18.15 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Реал Сосьедад» — «Бетис» можно будет по подписке на стриминговом сервисе «Окко Спорт». Начало прямого эфира — в 17.45 мск. Следите за ключевыми событиями игры в матч-центре «СЭ».

«Реал Сосьедад» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице ла лиги. «Бетис» находится на седьмой строчке с 26 баллами.

За «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян. 16 декабря стало известно, что 20-летний футболист попал в заявку команды на игру с «Бетисом». В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей за клуб из Сан-Себастьяна во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Арсен Захарян
Футбол
ФК Бетис
ФК Реал Сосьедад
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