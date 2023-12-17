17 декабря «Реал Сосьедад» дома на своем стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне встретится в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу с «Бетисом». Игра начнется в 18.15 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Реал Сосьедад» — «Бетис» можно будет по подписке на стриминговом сервисе «Окко Спорт». Начало прямого эфира — в 17.45 мск. Следите за ключевыми событиями игры в матч-центре «СЭ».

«Реал Сосьедад» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице ла лиги. «Бетис» находится на седьмой строчке с 26 баллами.

За «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян. 16 декабря стало известно, что 20-летний футболист попал в заявку команды на игру с «Бетисом». В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей за клуб из Сан-Себастьяна во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

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