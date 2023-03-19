«Реал Сосьедад» обыграл «Эльче» и прервал 4-матчевую серию без побед

«Реал Сосьедад» дома обыграл «Эльче» в матче 26-го тура чемпионата Испании — 2:0.

Голами отметились Брайс Мендес и Андер Барренечеа.

«Реал Сосьедад» прервал 4-матчевую серию без побед и занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги (48 очков). «Эльче» находится на 20-й строчке (13).

В другом матче «Осасуна» с крупным счетом проиграла «Вильярреалу» — 0:3. Голы забили Сэмюэл Чуквуэзе и Хосе Луис Моралес, оформивший дубль.

«Вильярреал» идет на шестой строчке (41 очко), «Осасуна» — на девятой (34).