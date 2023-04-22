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Сегодня, 21:29

«Реал Сосьедад» обыграл «Райо Вальекано», «Вальядолид» победил «Жирону» в ла лиге

Ана Горшкова
Корреспондент
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» — 2:1.
Фото AFP
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«Реал Сосьедад» дома обыграл «Райо Вальекано» в матче 30-го тура чемпионата Испании — 2:1.

За команду из Сан-Себастьяна забили Александр Серлот и Карлос Фернандес. За мадридский клуб голом отметился Изи Палазон.

«Реал Сосьедад» набрал 54 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиге. «Райо Вальекано» находится на девятой строчке (40).

Испания. Ла Лига. 30-й тур
22 апр, 19:30. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
2:1
Райо Вальекано

В другом матче 30-го тура «Вальядолид» обыграл «Жирону» со счетом 1:0. Гол забил Мончу.

«Вальядолид» поднялся на 14-е место в таблице чемпионата Испании (35 очков), «Жирона» — на 10-й строчке (38).

Испания. Ла Лига. 30-й тур
22 апр, 19:30. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
1:0
Жирона

Футбол
ФК Вальядолид
ФК Жирона
ФК Райо Вальекано
ФК Реал Сосьедад
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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