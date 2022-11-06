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Испания

Сегодня, 20:15

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Валенсией»

Иван Шитик
Корреспондент
«Реал Сосьедад» — «Валенсия».
Фото AFP
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«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Валенсией» в матче 13-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Уже в начале первого тайма игрок «летучих мышей» Уго Гильямон отправил мяч в свою сетку.

Вскоре с поля был удален защитник «Сосьедада» Артис Элустондо.

Еще в первом тайме «Валенсия» усилиями Самуэля Диаса Лино выравняла положение, но не смогла додавить соперника.

«Валенсия» не может выиграть на протяжении пяти матчей: команды занимает 11-е место с 16 очками.

«Сосьедад» набрал первое очко в последних трех матчах: 6-е место (23 очка).

Испания. Лига 1. 13-й тур
06 нояб, 18:15. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
1:1
Валенсия

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