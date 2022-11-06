Сегодня, 20:15
«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Валенсией» в матче 13-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Уже в начале первого тайма игрок «летучих мышей» Уго Гильямон отправил мяч в свою сетку.
Вскоре с поля был удален защитник «Сосьедада» Артис Элустондо.
Еще в первом тайме «Валенсия» усилиями Самуэля Диаса Лино выравняла положение, но не смогла додавить соперника.
«Валенсия» не может выиграть на протяжении пяти матчей: команды занимает 11-е место с 16 очками.
«Сосьедад» набрал первое очко в последних трех матчах: 6-е место (23 очка).
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