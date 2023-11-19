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Испания

Сегодня, 14:10

Рианчо: «В «Реал Сосьедад» Захарян станет игроком совершенно другого уровня»

Алина Савинова
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Испанский тренер Рауль Рианчо высказался о будущем полузащитника Арсена Захаряна в ла лиге.

Летом этого года 20-летний футболист перешел в «Реал Сосьедад».

«Говорят ли о Захаряне в Испании? Здесь о нем знают, публика в курсе, что в лиге есть такой футболист. Тем более что у «Реала Сосьедад» очень много болельщиков, они преданные, страстные фанаты своей команды. В дальнейшем все зависит от того, как Захарян будет играть. Арсен — способный футболист, он талантлив, способен развиваться. Сейчас Захарян проходит адаптацию, вливается в команду. Уверен, в «Сосьедаде» Арсен станет игроком совершенно другого уровня. Если будет усердно работать, то обязательно станет очень востребованным футболистом», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

Захарян в текущем сезоне провел за «Реал Сосьедад» 10 матчей и не отметился голевыми действиями. Он трижды попадал в стартовый состав.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-v-sos-edade-zaharyan-stanet-igrokom-sovershenno-drugogo-urovnya/
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
Рауль Рианчо
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