Араухо: «Барселоне» нужно проснуться и перевернуть страницу»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Испании против «Реала».

«Класико — всегда что-то особенное, и это матч, в который каждый хочет принять участие. «Мадрид» — команда с отличными игроками. Мы готовы. Команда — как семья, все близки друг к другу. Мы переживаем два поражения подряд, но у нас хорошая команда, и мы знаем свой потенциал. Нужно проснуться и перевернуть страницу. До конца сезона еще многое осталось, и мы лидируем в лиге», — приводит слова Араухо Goal.

Матч 1/2 финала Кубка Испании «Реал» — «Барселона» состоится в четверг, 2 марта. Начало встречи — 23.00 мск.