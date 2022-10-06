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Испания

Сегодня, 10:18

Сампаоли в ближайшее время возглавит «Севилью»

Иван Шитик
Корреспондент

Бывший главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли в ближайшее время возглавит «Севилью», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Переговоры между руководством клуба и тренером длились около месяца. Контракт с аргентинцем будет рассчитан на два сезона.

Сампаоли уже работал в «Севилье» — с 2016 по 2017 год. Его последним клубом был «Марсель», который он покинул этим летом.

Ранее «Севилья» объявила, что главный тренер команды Хулен Лопетеги освобожден от исполнения своих обязанностей. 56-летний испанец тренировал команду с июля 2019 года.

В этом сезоне в чемпионате Испании «Севилья» набрала 5 очков в 7 матчах и занимает 16-е место в ла лиге.

ФК Севилья
Хорхе Сампаоли
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