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Испания

Сегодня, 14:58

«Севилья» продлила контракт с тренером Мендилибаром

Виталий Косик
Корреспондент
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«Севилья» объявила о продлении контракта с главным тренером команды Хосе Луис Мендилибаром.

Стороны продлили соглашение до июня 2024 года. 62-летний специалист работает в испанской команде с 21 марта 2023 года.

Он пришел в клуб, когда «Севилья» находилась на 16-й строчке в турнирной таблице ла лиги. После работы специалиста клуб поднялся на 12-е место, избежав вылета, а также одержал победу в Лиге Европы.

Ранее Мендилибар работал с «Алавесом», «Эйбаром», «Леванте», «Осасуной», «Вальядолидом» и «Атлетиком».

Футбол
ФК Севилья
Хосе Луис Мендилибар
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