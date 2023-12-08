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Сегодня, 15:38

Суарес — об Эндрике: «Я бы хотел, чтобы он был в «Барселоне», но теперь у «Реала» есть звезда на годы вперед»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес оценил игру форварда «Палмейраса» Эндрика.

17-летний нападающий подписал предварительный контракт с «Реалом». Он присоединится к мадридцам летом 2024 года.

«Очевидно, я бы хотел, чтобы Эндрик был в «Барселоне», но он сам должен принимать решения и наслаждаться футболом. Он звезда. То, чего он добился в этом году, невероятно. У Бразилии, «Реала» и футбола есть звезда на много лет вперед», — приводит слова Суареса Marca.

7 декабря «Палмейрас», за который выступает Эндрик, стал 12-кратным чемпионом Бразилии. Эндрик забил единственный гол в чемпионском матче с «Крузейро» (1:1) в 38-м туре.

Всего на счету нападающего 14 мячей и 1 голевая передача в 53 матчах за «Палмейрас» во всех турнирах в 2023 году.

Луис Суарес
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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