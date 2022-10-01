Суарес сравнил Федерико Вальверде со Стивеном Джеррардом

Форврад «Насьонала» и сборной Уругвая Луис Суарес сравнил хавбека «Реала» Федерико Вальверде с экс-одноклубником по «Ливерпулю» Стивеном Джерардом.

«Когда Федерико Вальверде дебютировал в сборной, я сказал, что он напомнил мне Стивена Джеррарда, который был моим товарищем в «Ливерпуле». Бокс-ту-бокс с хорошими ударами, сменой темпа, множеством рывков. Я не хочу сравнивать их между собой, но характеристики схожи», — цитирует Суареса Marca.

В сентябре Вальверде был признан лучшим игроком ла лиги. В этом месяце футболист провел три матча в ла лиге, забив 2 гола и сделав 1 ассист.