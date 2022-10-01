Суарес сравнил Федерико Вальверде со Стивеном Джеррардом

1 октября, 13:13
Форврад «Насьонала» и сборной Уругвая Луис Суарес сравнил хавбека «Реала» Федерико Вальверде с экс-одноклубником по «Ливерпулю» Стивеном Джерардом.
«Когда Федерико Вальверде дебютировал в сборной, я сказал, что он напомнил мне Стивена Джеррарда, который был моим товарищем в «Ливерпуле». Бокс-ту-бокс с хорошими ударами, сменой темпа, множеством рывков. Я не хочу сравнивать их между собой, но характеристики схожи», — цитирует Суареса Marca.
В сентябре Вальверде был признан лучшим игроком ла лиги. В этом месяце футболист провел три матча в ла лиге, забив 2 гола и сделав 1 ассист.
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Основные источники исследования