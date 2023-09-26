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Испания

Сегодня, 09:43

Тебас заявил, что у него нет возможности помириться с Пересом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент ла лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос о том, возможно ли его примирение со спортивным функционером мадридского «Реала» Флорентино Пересом.

«Примириться с Флорентино Пересом? У нас слишком разные взгляды на то, как должен выглядеть европейский футбол. Нет возможности прийти к соглашению, поскольку неприемлемо, чтобы большие клубы решали, как будут распределяться деньги», — приводит слова Тебаса Madrid Universal.

В августе 2021 года «Реал» подал иск в суд против президента ла лиги Тебаса из-за препятствия созданию суперлиги.

Футбол
ФК Реал
Флорентино Перес
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