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Сегодня, 07:57

В автобус «Спортинга» бросили камень по дороге на игру с «Овьедо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хихонский «Спортинг» приехал на игру против «Овьедо» (0:0) с разбитым окном, сообщает COPE.

По информации источника, «Спортинг» ехал на матч 5-го тура Сегунды, когда в клубный автобус кто-то бросил камень. Сообщается, что никто не пострадал, однако окно было разбито. Полиция расследует инцидент.

«Спортинг» с 7 очками занимает 10-е место. В активе «Реала Овьедо» 3 очка и 19-я позиция.

Футбол
ФК Овьедо
ФК Спортинг (Хихон)
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 - : -
17.09 00:00
Гранада – Жирона
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