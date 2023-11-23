В «Реал Сосьедад» рассказали о готовности Захаряна сыграть против «Севильи»

Пресс-служба «Реал Сосьедад» ответила на вопрос о возможном появлении российского полузащитника Арсена Захаряна в стартовом составе на матч 14-го тура испанской ла лиги против «Севильи».

«Арсен работает с товарищами по команде и готов выйти в стартовом составе, если тренер решит его выпустить. Он продолжает совершенствовать свой испанский язык благодаря урокам», — приводит ответ пресс-службы РИА «Новости».

«Реал Сосьедад» дома примет «Севилью» в воскресенье, 26 ноября. Начало встречи — в 18.15 по московскому времени.

В текущем сезоне Захарян провел 10 матчей за «Реал Сосьедад», не отличившись результативными действиями. 20-летний россиянин перешел в испанский клуб из «Динамо» в августе этого года. Его контракт рассчитан до лета 2029 года.

«Реал Сосьедад» с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице ла лиги после 13 туров.