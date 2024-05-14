Источник: Тюкавин может стать игроком «Атлетико» летом 2024 года

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин может продолжить свою карьеру в чемпионате Испании. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

По информации источника, 21-летний футболист входит в сферу интересов мадридского «Атлетико». Трансфер российского форварда может состояться ближайшим летом.

Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». В текущем сезоне он отыграл 36 матчей за бело-голубых во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.