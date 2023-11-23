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Испания

Сегодня, 18:39

Агент Захаряна заявил, что россиянин практически адаптировался в «Реал Сосьедад»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о ходе адаптации россиянина в испанском клубе.

«Арсен уже практически адаптировался. Впереди у команды игры каждые три дня, так или иначе он будет играть, он в обойме. Фактически Арсен уже адаптировался, его все давно приняли», — цитирует Голубина Metaratings.

20-летний полузащитник в августе перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо». Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Захарян провел за новую команду 10 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

Источник: Metaratings
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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