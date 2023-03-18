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Испания

Сегодня, 01:00

«Атлетик» на выезде обыграл «Вальядолид»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Атлетик» переиграл «Вальядолид» в матче 26-го тура чемпионата Испании — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде.

Защитник Иньиго Мартинес в середине первого тайма вывел гостей вперед. После перерыва нападающий басков Горка Гурусета удвоил преимущество. Канадский форвард хозяев Кайл Ларин на 74-й минуте отыграл один мяч. Однако почти сразу Микель Весга с пенальти вернул своей команде преимущество в два мяча.

«Атлетик» набрал 36 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице ла лиги. «Вальядолид» остался на 14-й строчке — 28 очков.

Испания. Ла Лига. 26-й тур
17 мар, 23:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
1:3
Атлетик

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Вальядолид
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