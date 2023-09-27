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Испания

Сегодня, 22:01

«Жирона» на выезде победила «Вильярреал» и возглавила ла лигу

Руслан Минаев
Игроки &amp;quot;Жироны&amp;quot;.
Фото Global Look Press
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«Жирона» на выезде обыграла «Вильярреал» в матче 7-го тура чемпионата Испании — 2:1.

У гостей забивали украинец Артем Довбик и арендованный у «Барселоны» Эрик Гарсия. У хозяев отметился Дани Парехо, реализовав пенальти.

«Жирона» возглавила ла лигу, набрав 19 очков. Каталонцы победили в 6 матчах и один раз сыграли вничью. «Вильярреал» с 7 очками на 14-м месте.

Испания. Ла Лига. 7-й тур
27 сент, 20:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
1:2
Жирона

«Атлетик» дома сыграл вничью с «Хетафе» — 2:2.

У басков забивали Юри Берчиче и Иньяки Уильямс. У команды из пригорода Мадрида — Гастрон Альварес и Хуан Латаса.

Хозяева с 45+1-й минуты играли в меньшинстве после удаления Ойана Санчета.

«Атлетик» с 14 очками занял 4-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Хетафе» 8 очков и 10-е место.

Испания. Ла Лига. 7-й тур
27 сент, 20:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
2:2
Хетафе

ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Вильярреал
ФК Жирона
ФК Хетафе
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