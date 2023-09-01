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Сегодня, 17:20

Вингер «Барселоны» Эззалзули близок к переходу в «Бетис»

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Вингер «Барселоны» Абде Эззалзули может перейти в «Бетис», сообщил в Twitter журналист Луис Рохо.

По сведениям источника, сине-гранатовые приняли предложение «Бетиса», сумма трансфера составит 10 миллионов евро.

21-летний марокканец в прошлом сезоне выступал за «Осасуну» на правах аренды. В этом сезоне Эззалзули сыграл 2 матча за «Барселону» в ла лиге, в которых не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

ФК Барселона
ФК Бетис
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 Жирона 3 2 1 0 6-2 7
4
 Барселона 3 2 1 0 6-3 7
5
 Атлетик 3 2 0 1 6-4 6
6
 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
7
 Р. Вальекано 3 2 0 1 4-7 6
8
 Валенсия 3 2 0 1 4-3 6
9
 Бетис 3 1 1 1 4-5 4
10
 Кадис 3 1 1 1 2-3 4
11
 Хетафе 3 1 1 1 1-3 4
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 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
13
 Вильярреал 3 1 0 2 5-6 3
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 Алавес 3 1 0 2 4-5 3
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 Гранада 3 1 0 2 4-7 3
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17
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 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
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 Альмерия 3 0 1 2 2-6 1
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 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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1.09 20:30
Кадис – Вильярреал
 - : -
1.09 23:00
Альмерия – Сельта
 - : -
2.09 15:00
Р. Сосьедад – Гранада
 - : -
2.09 17:15
Реал – Хетафе
 - : -
2.09 19:30
Алавес – Валенсия
 - : -
2.09 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 - : -
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 - : -
3.09 17:15
Мальорка – Атлетик
 - : -
3.09 19:30
Атлетико – Севилья
 - : -
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