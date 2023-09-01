Вингер «Барселоны» Эззалзули близок к переходу в «Бетис»

Вингер «Барселоны» Абде Эззалзули может перейти в «Бетис», сообщил в Twitter журналист Луис Рохо.

По сведениям источника, сине-гранатовые приняли предложение «Бетиса», сумма трансфера составит 10 миллионов евро.

21-летний марокканец в прошлом сезоне выступал за «Осасуну» на правах аренды. В этом сезоне Эззалзули сыграл 2 матча за «Барселону» в ла лиге, в которых не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.