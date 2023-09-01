«Сассуоло» арендовал Кастильехо у «Валенсии»

Вингер «Валенсии» Саму Кастильехо перешел в «Сассуоло» на правах аренды, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Арендное соглашение с 28-летним испанцем рассчитано до конца сезона-2023/24 с возможностью выкупа.

Кастильехо выступал за «Валенсию» с 2022 года. Футболист провел за клуб 26 матчей, в которых забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.